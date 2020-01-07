Почему у христиан два Рождества и собирается ли Украина перенести празднование на 25 декабря?

С 2017 года в Украине два официальных выходных по случаю Рождества: 25 декабря и 7 января Фото: EPA

Когда родился Иисус Христос?

Исторический Иисус Христос, если он действительно существовал (а неопровержимых доказательств существования реального прототипа библейского Мессии нет), родился между 7 годом до нашей эры и 4 годом нашей эры. Точная дата его рождения тоже неизвестна; христианская церковь считает, что Христос родился 25 декабря – ровно через девять месяцев после того, как архангел Гавриил сообщил Деве Марии о непорочном зачатии (праздник Благовещения отмечается 25 марта).

На 25 декабря по юлианскому календарю, введенному императором Юлием Цезарем в 45 году до нашей эры, приходилось и зимнее солнцестояние. Однако ко времени, когда празднование Рождества прочно вошло в традицию (по разным данным, это произошло в III–IV веке нашей эры; официально дата была закреплена на Эфесском соборе в 431 году), юлианский календарь на несколько дней отставал от астрономического. Непосредственно к Рождеству расхождение календарей не имело отношения, но создавало сложности при определении других церковных праздников, в частности главного христианского торжества – Пасхи, – дата которого рассчитывалась от дня весеннего равноденствия.

Откуда взялось 7 января?

Несовпадение привело к тому, что в 1582 году папа римский Григорий XIII ввел новый календарь (теперь его называют григорианским): после четверга, 4 октября 1582 года, наступила пятница, 15 октября. Процесс перехода на григорианский календарь сильно растянулся (Великобритания приняла новый стиль только в 1752 году, Россия и Украинская Народная Республика – в 1918-м), и если на момент введения григорианского календаря разница с юлианским составляла 10 дней, то к XX веку она увеличилась до 13. То есть 25 декабря для церквей, которые пользуются юлианским календарем, наступает на 13 дней позже, чем по григорианскому календарю. Собственно, этим и объясняется разница в датах празднования Рождества.

Боснийские сербы празднуют Рождество, 7 января 2020 года. Фото: EPA

“Особая” дата Рождества (она не имеет отношения к разнице в календарях) принята только Армянской апостольской церковью, которая отмечает рождение Христа 6 января. В армянской и раннехристианской традиции это праздник Богоявления, посвященный рождению и крещению Иисуса Христа (в остальных церквях Крещение теперь отмечается отдельно, 6 января по григорианскому календарю и 19-го – по юлианскому).

25 декабря – католическое Рождество, 7 января – православное?

Это не так. Действительно, к 1582 году, когда папа римский ввел новый календарь, христианство уже разделилось на католицизм и православие, и христиане восточного обряда, чтобы не подчиняться воле папы, продолжали пользоваться юлианским календарем. Тем не менее и католики, и православные праздновали Рождество в одну дату, но из-за разницы в календарях она приходилась на разные дни. Нет четкого конфессионального разделения по дате празднования Рождества и сейчас.

Кроме того, в 1923 году православная церковь провела календарную реформу: по предложению константинопольского патриарха Мелетия IV вместо юлианского был введен новоюлианский календарь (до 2800 года даты полностью совпадают с григорианским). Однако решение собора не было выполнено, и некоторые поместные православные церкви продолжают пользоваться юлианским календарем.

Как отмечал украинский историк Александр Зинченко, и в Российской империи до революции 1917 года, и в Советском Союзе после революции, выходным днем считалось именно 25 декабря, а традиция отмечать Рождество 7 января установилась только после развала СССР.

Календари 1911-го и 1928 годов. На дореволюционном рождественские выходные приходятся на 25–27 декабря, на советском – на 25–26-е. Фото: istpravda.com.ua

К настоящему времени григорианский календарь используют почти все церкви западной традиции, греко-католики и православная церковь Финляндии; юлианский – православные церкви в России, Украине, Польше, Сербии и Грузии, а также Иерусалимский патриархат, Украинская греко-католическая церковь; новоюлианский – Константинопольский, Александрийский, Антиохийский патриархаты, православные церкви Румынии, Болгарии, Кипра, частично Греции и Северной Америки, а также румынские грекокатолики. Протестантские церкви тоже отмечают Рождество по-разному. Например, Англиканская церковь и лютеране празднуют 25 декабря, тогда как у баптистов-евангелистов дата определяется каждой поместной церковью или общиной отдельно.

Украина собирается перенести Рождество на 25 декабря?

С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января (кроме Украины, дважды Рождество отмечается только в Беларуси, Эритрее и Молдове). При этом решение о переносе празднования могут принять только церковные власти, а не государство. Представители крупнейших конфессий пока не высказывали такого желания.

Предстоятель образованной в 2019 году Православной церкви Украины митрополит Епифаний говорил, что ПЦУ не против перехода на григорианский календарь, однако, по его мнению, украинцы пока не готовы к реформе. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 5–8 декабря 2019 года, негативно относятся к идее перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря почти 65% респондентов.