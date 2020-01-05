Перенос празднования Рождества предлагают те, кто ходит в храм несколько раз в год – Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает, что в случае переноса в Украине празднования Рождества 25 декабря храмы будут пустые, а 7 января – полные.

Перенос празднования Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря предлагают преимущественно те, кто редко ходит в церковь. Об этом предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил "Радіо Свобода" в интервью 4 января.

"Сейчас обсуждается массово это в соцсетях, в СМИ. Но в большей степени те, кто обсуждает и предлагает смену календаря, – они не являются практикующими христианами. Они посещают богослужения и храм несколько раз в год. А те, кто действительно является практикующими христианами, посещают богослужения каждое воскресенье, против переноса. И что мы можем увидеть как следствие? Если мы перенесем празднование на 25 декабря, согласно григорианскому календарю, то увидим, что храмы будут пустые 25-го, а 7 января все храмы будут полными", – сказал он.

Предстоятель ПЦУ отметил, что "этот вопрос сейчас в основе может нас разделить".

"Мы как новая церковь, объединенная церковь не вправе ставить вопрос на повестку дня, тот, который может разделить верующих. И поэтому нужно время для того, чтобы этот вопрос решить", – подчеркнул Епифаний.

В феврале 2019 года Епифаний заявлял, что церковный календарь "не является догмой" и в этом вопросе можно принимать изменения.

14 декабря в Киеве завершился первый архиерейский собор ПЦУ, по итогам которого Епифаний заявил, что ПЦУ перенесет дату празднования Рождества, когда украинцы будут к этому готовы.

По данным опроса, который был проведен Социологической группой "Рейтинг" 5–8 декабря 2019 года, 64% граждан Украины негативно относятся к идее перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.