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В крупных городах Украины не хватает храмов – Епифаний

Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Епифаний считает, что храмов для православных христиан недостаточно даже в Киеве.

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Епифаний: Храмы не вмещают всех желающих
Епифаний: Храмы не вмещают всех желающих
Фото: ЕРА

В крупных городах Украины не хватает храмов. Об этом предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил "Радіо Свобода" в интервью 4 января.

"Сейчас не хватает храмов в крупных городах. Почему? Мы говорили сегодня уже о практикующих христианах и не практикующих, которые просто приходят на богослужение во время больших праздников. И что мы видим? В обычные воскресенья храмы полны, но вмещают всех, а если мы празднуем крупные праздники, то храмы не вмещают всех желающих", – сказал он.

Предстоятель ПЦУ отметил, что "поэтому на будущее еще в крупных городах ведется строительство храмов".

"И даже в Киеве пока еще недостаточно храмов для того, чтобы все православные христиане могли удовлетворить свои потребности", – подчеркнул Епифаний.

Теги: Киев, Украина, церковь, праздники, строительство, митрополит Епифаний, ПЦУ
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