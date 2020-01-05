В крупных городах Украины не хватает храмов – Епифаний

В крупных городах Украины не хватает храмов. Об этом предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил "Радіо Свобода" в интервью 4 января.
"Сейчас не хватает храмов в крупных городах. Почему? Мы говорили сегодня уже о практикующих христианах и не практикующих, которые просто приходят на богослужение во время больших праздников. И что мы видим? В обычные воскресенья храмы полны, но вмещают всех, а если мы празднуем крупные праздники, то храмы не вмещают всех желающих", – сказал он.
Предстоятель ПЦУ отметил, что "поэтому на будущее еще в крупных городах ведется строительство храмов".
"И даже в Киеве пока еще недостаточно храмов для того, чтобы все православные христиане могли удовлетворить свои потребности", – подчеркнул Епифаний.