Четверо украинских военных получили ранения на Донбассе – штаб ООС

С начала суток 4 марта боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Война в Украине началась в 2014 году Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

4 марта на Донбассе в результате обстрелов cо стороны боевиков четверо украинских военных получили ранения. Об этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе добавили, что с начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – рассказали в пресс-центре.

Днем в Минобороны сообщали о тяжелом ранении одного украинского военного.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.