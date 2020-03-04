Сутки на Донбассе. Семь обстрелов, погиб украинский военный, еще пятеро бойцов ранены

3 марта представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала новых суток на Донбассе обстрелов не было Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро получили ранения, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Широкино и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку от Зайцево и Луганского.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.