На Донбассе погиб один украинский военный, ранены пятеро

3 марта представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных в том числе из запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

В течение дня в зоне ООС было семь обстрелов Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В течение дня боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военный погиб, пятеро были ранены. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Широкино, Лебединского, Зайцево.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Луганского.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.