Асеев о Донбассе: Этот регион на десятилетия будет напичкан российской агентурой с идеологическим влиянием

Бывший заложник боевиков "ДНР", украинский журналист Станислав Асеев высказал мнение, что в случае, если украинские власти применят в отношении Донбасса план Б и откажутся от борьбы за него, ФСБ РФ внедрит свой план.

Асеев: Те, кто находится в оккупационной власти Донецка и Луганска, на этом конфликте зарабатывают колоссальные деньги Фото: Станислав Асеев / Facebook

Россия абсолютно не заинтересована в решении конфликта на востоке Украины, такое мнение в интервью изданию "Обозреватель", обнародованному 1 марта, высказал бывший заложник боевиков "ДНР", украинский журналист Станислав Асеев.

"Не знаю, что там думает [президент РФ Владимир] Путин и его окружение, но те, кто находится в оккупационной власти Донецка и Луганска, на этом конфликте зарабатывают колоссальные деньги. Завершать войну для них нет никакого смысла. Обратите еще внимание на информационную повестку российских каналов. Вы там не увидите проблем российской глубинки, что у них света нет в деревнях или проблем пенсионеров… Там только одна [пропагандистка Ольга] Скабеева, которая круглосуточно обсуждает Донбасс и Украину. Если эти темы забрать, информационно Россия столкнется со своими собственными проблемами", – отметил Асеев.

По его мнению, нет аргументов для того, чтобы Россия ушла из Донбасса и потеряла там свое влияние.

"Оккупированная часть Донбасса – это их регион, и это нужно признать. Какое бы политическое решение ни предлагалось, этот регион на десятилетия будет напичкан российской агентурой с идеологическим влиянием. Это нужно понимать и оставить иллюзии", – считает журналист.

Он напомнил, что в Офисе президенат есть план Б, предполагающий замораживание ситуации.

"Мне кажется, нам нужно двигаться в этом направлении. Но как только мы озвучим такую риторику на уровне государства, начнется очередное обострение и мы можем получить очередной котел. России эти территории не нужны, они разграблены. В Горловке вообще не осталось ни одной рабочей шахты, более того, они затоплены и не подлежат восстановлению. Донбасс России нужен только в качестве политического аргумента, такой себе ошейник на шее Украины. Но как только Украина скажет "мы отворачиваемся и делайте там, что хотите, – это оккупированная территория", нужно быть готовым к тому, что у ФСБ есть вариант. Так что план Б требует качественной проработки", – добавил журналист.

Станислав Асеев – донецкий журналист, сотрудничавший с "Тижнем” и "Радіо Свобода" после оккупации Донецка пророссийскими боевиками. Летом 2017 года его обвинили в "шпионаже" и приговорили к 15 годам тюрьмы. Он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря прошлого года.

Кроме Асеева, в Украину вернулись еще 75 человек.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.