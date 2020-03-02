Асеев: Думаю, оккупированный Донбасс потерян и чем быстрее мы начнем вести национальный дискурс в этом направлении, тем будет лучше

На оккупированном Донбассе живут десятки тысяч семей, которые потеряли своих отцов, братьев и сыновей на войне против Украины, напомнил журналист Станислав Асеев, который был в плену боевиков "ДНР". Он высказал мнение, что из-за таких людей интеграция оккупированных территорий в Украину крайне затруднительна.

Бывший заложник боевиков "ДНР", украинский журналист Станислав Асеев в интервью изданию "Обозреватель", обнародованному 1 марта, высказал мнение, что Украина не сможет вернуть себе территории оккупированного Донбасса.

"Мое мнение не совпадает с мнением Офиса президента. Все эти тенденции, что мы будем проводить выборы, налаживать коммуникацию, интегрировать территорию… Я думаю, оккупированный Донбасс потерян, и чем быстрее мы начнем вести национальный дискурс в этом направлении, тем будет лучше для всей страны. Я не вижу ни одного аргумента у Украины, который бы она предложила России, чтобы та передала нам границу, и мы смогли провести выборы и принимать другие политические решения", – отметил журналист.

По его словам, на Донбассе сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которую политики в Украине даже не рассматривают.

"Все ищут политических решений. Но если даже предположить, что завтра мы каким-то чудом получаем контроль над оккупированными территориями, что мы будем делать с десятками тысяч могил так называемых ополченцев, которые там разрастаются с каждым днем? Практически все семьи потеряли мужа, брата, отца на фронте против нашего государства, но остаются жить там. И это не россияне. Россиян, кадровых офицеров и рядовых членов, вывозят в РФ. Все эти могилы – это либо местные, либо добровольцы, которые приезжают из разных частей мира, в том числе из России. И даже с этой точки зрения совершенно непонятно, что делать. Если вы потеряли родного человека на фронте, то какие бы политические лозунги ни выдвигал господин президент, эти люди его точно не услышат", – подчеркнул Асеев.

Он высказал мнение, что на оккупированном Донбассе родилось новое поколение – "так называемая военная слава "ДНР".

"Два года назад им было по 15–17, сейчас им 17–20. В школах еще с первых классов ведется пропаганда, что наш дом – это Россия и даже учебники по географии заканчиваются оккупированной территорией, а дальше начинается иностранное государство Украина. Что делать со всеми этими людьми? Эта программа даже не предлагается, потому что даже в Офисе президента не до конца верят, что смогут получить контроль над границей", – сказал журналист.

Он предположил, что выходом из ситуации было бы желание РФ вывезти на свою территорию такие семьи.

"Если РФ возьмет на себя ответственность за произошедшее и вывезет оттуда на свою территорию эти десятки тысяч семей, которые сейчас наполняют 1-й и 2-й армейские корпуса. В одном только Донецке их около 15 тысяч и в Луганске тысяч 12. Добавьте к этому еще их семьи, а это еще несколько десятков тысяч людей. Вот если Россия заберет их к себе, тем более, что она выдала им свои паспорта, это будет достойной мерой ее ответственности. Тем ребятам, которые насилуют и пытают людей, я желаю оказаться в РФ, а не в украинской тюрьме. Россия заслуживает того, чтобы они попали на ее территорию, и она наконец увидела, кого вырастила за все эти годы. А мы будем заселять эти территории людьми с проукраинскими взглядами. Я уже не говорю о тех, кто выехал из самого Донбасса, они уже не вернутся. Я с кем ни говорил, никто не хочет. Мол, я туда не поеду. Как я буду жить с человеком, который воевал против меня или моей страны?" – добавил журналист.

Станислав Асеев – донецкий журналист, сотрудничавший с "Тижнем” и "Радіо Свобода" после оккупации Донецка пророссийскими боевиками. Летом 2017 года его обвинили в "шпионаже" и приговорили к 15 годам тюрьмы. Он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря прошлого года.

Кроме Асеева, в Украину вернулись еще 75 человек.