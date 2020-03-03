Обстрел автомобиля ВСУ на Донбассе. Прокуратура открыла уголовное производство

Боевики на Донбассе использовали противотанковый ракетный комплекс, когда украинским военнослужащим везли продукты. В результате один военный погиб, четверо пострадали, сообщили в прокуратуре Луганской области.

По машине украинских военных стреляли с расстояния в 3500 метров Фото: lug.gp.gov.u

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту обстрела автомобиля украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба ведомства.

По версии правоохранителей, 1 марта вблизи населенного пункта Нижнетеплое Луганской области боевики открыли огонь из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) по военному грузовому автомобилю, который развозил продукты.

"Приблизительное расстояние до автомобиля составляло 3500 метров, что свидетельствует о предельности выстрела. В непосредственной близости от места обстрела – жилые дома гражданского населения, о чем противнику было хорошо известно", – добавили в пресс-службе.

В результате попадания снаряда в кабину служебного автомобиля Вооруженных Сил Украины один военнослужащий погиб, еще четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"В ходе осмотра места происшествия изъяты элементы ракеты, с помощью которых принимались команды для ее управления и транспортное средство, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз", – добавили в ведомстве.

С начала текущего года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибли 30 военнослужащих, 63 человека получили ранения, за аналогичный период 2019 – 6 погибших и 45 раненых, рассказали в прокуратуре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.