Погибший на Донбассе 1 марта – сержант Руских из Мариуполя

У сержанта Сергея Руских, который погиб 1 марта в Луганской области, остались жена и маленький ребенок, отметили в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, где он служил.

Украинский военный, который погиб 1 марта на Донбассе вследствие обстрела со стороны боевиков, служил в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Об этом подразделение проинформировало в Facebook.

"Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий 46 отдельной десантно-штурмовой бригады сержант Руских. Сергей Николаевич родился 31 января 1979 года в Мариуполе и защищал родной Донбасс с 2018 года. Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок", – сказано в сообщении.

По данным штаба операции Объединенных сил, 1 марта в автомобиль, на котором украинским бойцам везли продукты в районе Нижнетеплое Луганской области, попала противотанковая управляемая ракета. В результате взрыва один военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще двое – боевые поражения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.