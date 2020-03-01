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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Погибший на Донбассе 1 марта – сержант Руских из Мариуполя

У сержанта Сергея Руских, который погиб 1 марта в Луганской области, остались жена и маленький ребенок, отметили в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, где он служил.

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Руских был 41 год
Руских был 41 год
Фото: 46 окрема десантно-штурмова бригада / Facebook

Украинский военный, который погиб 1 марта на Донбассе вследствие обстрела со стороны боевиков, служил в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Об этом подразделение проинформировало в Facebook.

"Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий 46 отдельной десантно-штурмовой бригады сержант Руских. Сергей Николаевич родился 31 января 1979 года в Мариуполе и защищал родной Донбасс с 2018 года. Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1077774699242228&id=399465410406497

По данным штаба операции Объединенных сил, 1 марта в автомобиль, на котором украинским бойцам везли продукты в районе Нижнетеплое Луганской области, попала противотанковая управляемая ракета. В результате взрыва один военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще двое – боевые поражения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: взрыв, Луганская область, Донбасс, Мариуполь, украинский военный, обстрелы, война в Украине, ракеты, война на Донбассе, погибшие, автомобиль, операция Объединенных сил
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