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ВОЙНА В УКРАИНЕ

1 марта на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое получили ранения – штаб ООС

1 марта по состоянию на 18.00 боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, отметили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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Позиции ВСУ на Донбассе обстреливали из запрещенного Минскими договоренностями оружия
Позиции ВСУ на Донбассе обстреливали из запрещенного Минскими договоренностями оружия
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

1 марта на Донбассе вследствие обстрелов боевиков позиций Вооруженных сил Украины погиб один украинский военнослужащий. Об этом в сводке в 18.00 проинформировала пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. ...В результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевое поражение", – сказано в сообщении.

По данным штаба ООС, противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/802132646946020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, погибшие, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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