Трое украинских военных пострадали на Донбассе – штаб ООС

В течении суток 29 февраля боевики нарушали режим прекращения огня 19 раз.

С начала суток 1 марта потерь среди украинских военных на Донбассе нет Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В субботу, 29 февраля, в результате обстрела боевиками на Донбассе пострадало трое украинских военных. Об этом 1 марта пишет пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один – боевое поражение", – говорится в сообщении.

В течении суток 29 февраля боевики нарушали режим прекращения огня 19 раз.

"С начала этих суток российские оккупационные войска выпустили две мины из 82-мм миномета, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески. За текущие сутки потерь нет", – уточнили в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.