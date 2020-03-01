"Попадание противотанковой ракеты". В штабе ООС сообщили подробности гибели украинского военнослужащего

Боевики на Донбассе использовали противотанковый ракетный комплекс, когда украинским военнослужащим везли продукты, отметили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

По машине украинских военных стреляли с расстояния в 3500 метров Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Украинский военнослужащий погиб 1 марта на Донбассе после использования боевиками противотанковой управляемой ракеты. Об этом проинформировала пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Во время подвоза продуктов к позициям украинских защитников вблизи населенного пункта Нижнетеплое российские оккупанты заметили наш автомобиль и применили противотанковый ракетный комплекс. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину автомобиля один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое наших защитников получили ранения, а еще двое – боевые поражения", – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что расстояние, с которого был сделан запуск ракеты, составляло около 3500 метров.

"Вполне вероятно, что прицельный огонь на поражение... вел подготовленный оператор-наводчик ПТРК (противотанкового ракетного комплекса. – "ГОРДОН") вооруженных сил Российской Федерации, а не наспех обученный вчерашний гражданский", – считают в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.