Боевики на Донбассе нарушают договоренности о размещении техники – СЦКК

По данным ежедневного отчета ОБСЕ от 29 февраля, вблизи оккупированного населенного пункта Шимшиновка зафиксировано пять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и одну противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации зафиксировала нарушения договоренностей по размещению военной техники на Донбассе со стороны боевиков. Об этом сообщает штаб Объединенных сил в Facebook.

По данным ежедневного отчета ОБСЕ от 29 февраля, вблизи оккупированного населенного пункта Шимшиновка зафиксировано пять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и одну противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", а на учебном полигоне вблизи Бугаевки – шесть буксированных гаубиц Д-30 "Лягушка" и четыре противотанковых орудия МТ-12 "Рапира", которые были размещены с нарушением линий отвода.

Кроме того, на вышеуказанных полигонах были замечены 18 танков Т-64, три танка Т-72 и девять единиц Т-72Б, а также два буксированных миномета ПМ-38, которые были размещены за линиями отвода, но за пределами мест хранения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.