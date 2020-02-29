Бацман: После того, как Зеленский и Путин встретились лично и посмотрели друг другу в глаза, Сурков потерял все

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков потерял свои позиции и ушел в отставку после встречи "Нормандской четверки" 9 декабря 2019 года в Париже, так как не смог выполнить обещанное Владимиру Путину – обеспечить, чтобы президент Украины Владимир Зеленский подписал предложенный Россией план по Донбассу. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявила 28 февраля главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.
"После того, как состоялась нормандская встреча в Париже, на которую я тоже летала, после того, как Зеленский и Путин встретились лично и посмотрели друг другу в глаза и поговорили, Сурков, как человек, который готовил эту встречу, потерял все. Вот эта встреча и это событие стали для него решающими в его увольнении. Почему? Потому что он дал гарантии Владимиру Путину, что если он приедет в Париж, то Зеленский подпишет все, что хочет Владимир Путин. Именно поэтому он туда ехал. И именно поэтому Сурков, который увидел, что Зеленский ничего не собирается подписывать из предложенного Путиным, бросал бумаги в лицо [тогдашнему помощнику президента Украины] Андрею Ермаку", – объяснила журналистка.
В интервью, которое вышло на сайте "Актуальные комментарии" 26 февраля, Сурков сказал, что "принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении", и вряд ли "будет изобретен какой-то другой". Он также заявил, что "Украины нет, есть украинство", которое назвал "специфическим расстройством умов".
"Это реально слова обиженного человека, которого убрали с этого направления, и получается, что он все годы занимался этим, и это было главное его доходное место во всех смыслах, это был его источник силы, и после этого все рушится. И конечно же, теперь нужно хотя бы как-то себя оправдать, утвердиться и заявить о себе, – прокомментировала слова Суркова Бацман. – Это то, о чем думает Путин. Это абсолютно кремлевская позиция, которую озвучивает не только Сурков. Мы просто на нее отреагировали потому, что мы понимаем его роль во всей украинской истории".
Сурков был помощником президента РФ Владимира Путина с сентября 2013 года по февраль 2020-го. В администрации российского президента курировал украинское направление. 18 февраля Путин уволил Суркова. Директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ, говорил, что Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".