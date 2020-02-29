Бацман: После того, как Зеленский и Путин встретились лично и посмотрели друг другу в глаза, Сурков потерял все

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков дал гарантии Владимиру Путину, что если он прилетит на встречу в нормандском формате в Париж, то президент Украины Владимир Зеленский подпишет "все, что хочет Путин", и срыв этого плана привел к отставке Суркова, заявила главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков потерял свои позиции и ушел в отставку после встречи "Нормандской четверки" 9 декабря 2019 года в Париже, так как не смог выполнить обещанное Владимиру Путину – обеспечить, чтобы президент Украины Владимир Зеленский подписал предложенный Россией план по Донбассу. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявила 28 февраля главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

"После того, как состоялась нормандская встреча в Париже, на которую я тоже летала, после того, как Зеленский и Путин встретились лично и посмотрели друг другу в глаза и поговорили, Сурков, как человек, который готовил эту встречу, потерял все. Вот эта встреча и это событие стали для него решающими в его увольнении. Почему? Потому что он дал гарантии Владимиру Путину, что если он приедет в Париж, то Зеленский подпишет все, что хочет Владимир Путин. Именно поэтому он туда ехал. И именно поэтому Сурков, который увидел, что Зеленский ничего не собирается подписывать из предложенного Путиным, бросал бумаги в лицо [тогдашнему помощнику президента Украины] Андрею Ермаку", – объяснила журналистка.

В интервью, которое вышло на сайте "Актуальные комментарии" 26 февраля, Сурков сказал, что "принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении", и вряд ли "будет изобретен какой-то другой". Он также заявил, что "Украины нет, есть украинство", которое назвал "специфическим расстройством умов".

"Это реально слова обиженного человека, которого убрали с этого направления, и получается, что он все годы занимался этим, и это было главное его доходное место во всех смыслах, это был его источник силы, и после этого все рушится. И конечно же, теперь нужно хотя бы как-то себя оправдать, утвердиться и заявить о себе, – прокомментировала слова Суркова Бацман. – Это то, о чем думает Путин. Это абсолютно кремлевская позиция, которую озвучивает не только Сурков. Мы просто на нее отреагировали потому, что мы понимаем его роль во всей украинской истории".

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Сурков был помощником президента РФ Владимира Путина с сентября 2013 года по февраль 2020-го. В администрации российского президента курировал украинское направление. 18 февраля Путин уволил Суркова. Директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ, говорил, что Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".