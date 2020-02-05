"Я единственный человек в мире, который заработал на Коломойском". Гордон рассказал, какой доход получает на YouTube

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" записал видеоблог, во время которого показал статистику двух своих YouTube-каналов и рассказал, сколько зарабатывает в месяц на самых популярных видео. По его словам, одно лишь интервью с бизнесменом Игорем Коломойским уже принесло ему $13 тыс. дохода.

Гордон: Я никогда не платил ни копейки за продвижение своего контента. Ни копейки! Фото: Gordonua.com

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон в своем видеоблоге рассказал, что на двух YouTube-каналах зарабатывает десятки тысяч долларов в месяц.

Анализировать статистику Гордону помогал сертифицированный YouTube-специалист, стратег фестиваля видеоблогеров VideoZhara Николай Рогинец.

Журналист напомнил, что канал "Дмитрий Гордон" завел 19 июня 2011 года, а канал "В гостях у Гордона" – спустя год, 20 июня 2012-го. На первом канале Гордон публикует интервью, которые он дает другим журналистам, видеообращения на актуальные темы, выпуски программы "ГОРДОН", а также проводит прямые трансляции, во время которых общается с подписчиками. На втором канале Гордон выкладывает интервью с выдающимися современниками – актерами, режиссерами, писателями, спортсменами, политиками, учеными, – записанными в рамках проекта "В гостях у Дмитрия Гордона". На первом канале сейчас 772 тыс. подписчиков, на втором – 699 тыс. (со времени записи видеоблога количество подписчиков увеличилось).

Гордон сказал, что решил опубликовать данные о своем доходе от YouTube, поскольку некоторые коллеги обвиняли его в "накрутках".

"Один из подававших когда-то надежды журналистов, Роман Скрыпин, талантливый в принципе человек, которого чего-то стала поедать большая жаба, помноженная на его многочисленные комплексы и ущербность, в интервью, которые он у меня брал [в июне 2019 года], начал говорить, что все эти просмотры я накручиваю, такого не может быть... Я это процитирую: "Цифра 2–3 млн просмотров в YouTube без накручиваний нереальна в украинских реалиях. Вы можете клясться здоровьем (объясню: я сказал, что клянусь здоровьем – я ничего не накручиваю), но я вам говорю: вы накручиваете. Проверить это можно только тогда, когда вы публично откроете аналитику канала, но нужно быть сумасшедшим, чтобы это сделать". Поскольку я сумасшедший и поскольку Скрыпин меня к этому, можно сказать, побудил (хотя, не только он), мы сегодня откроем аналитику и публично покажем цифры", – отметил журналист.

Рогинец сообщил, что проанализировал статистику двух каналов, все параметры показались ему органичными.

"Я просмотрел аналитику каналов. Мне показатели показались здоровыми, более того, мне они кажутся большими, чем средние по рынку... Что меня в хорошем смысле изумляет – то, что рекламного трафика до смешного мало, причем на обоих каналах. На таких [популярных] каналах, как правило, рекламного трафика много, но здесь этого нет – вы молодец, органичным образом вам удалось привлечь большую аудиторию на каналы. В аналитике я не увидел ни одного следа хоть сколько-нибудь значимой рекламной кампании с бюджетами, которые могли быть потрачены на привлечение подписчиков и увеличение просмотров", – отметил эксперт.

Гордон подчеркнул, что никогда не платил за продвижение своих видео в YouTube.

"Я никогда не платил ни копейки за продвижение своего контента. Ни копейки! Принципиально. Были дни, когда в день добавлялось 12–18 тыс. подписчиков. В среднем в день прирост подписчиков на каждом канале составляет 1–1,2 тыс. Единственное, что мы заметили [необычное]: когда я сделал интервью с [бывшим премьер-министром] Арсением Яценюком, его пресс-служба, видимо, вложила какие-то деньги в популяризацию этого интервью. Я в этом, клянусь, не участвовал, а им, видно, было это нужно", – сказал Гордон и в подтверждение показал статистику каналов.

Как следует из аналитики, главные источники трафика канала "В гостях у Гордона" – рекомендуемые YouTube видео (58,7%), другие разделы YouTube (19,1%), а также поиск в YouTube (7,3%). Реклама составила только 0,6% в общей системе источников трафика. Практически такие же показатели и на канале "Дмитрий Гордон".

Источники трафика канала "В гостях у Гордона". Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Источники трафика канала "Дмитрий Гордон". Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

За последний год на канале "В гостях у Гордона" самой большой популярностью пользовались интервью с нынешним президентом Украины (на момент записи – художественным руководителем студии "Квартал 95") Владимиром Зеленским и бизнесменом Игорем Коломойским. Первая часть интервью с Зеленским принесла Гордону почти $8 тыс. (6,5 млн просмотров), вторая – $4,8 тыс. (4 млн просмотров), третья – $4 тыс. (2,9 млн просмотров). На первой части интервью с Коломойским журналист заработал $5,1 тыс. (4 млн просмотров), на второй – $3,3 тыс. (2,7 млн просмотров), на третьей – $4,5 тыс. (4,3 млн просмотров).

"Два этих интервью принесли мне около $30 тыс., причем $13 тыс. из них – интервью с Коломойским. Я единственный человек в мире – заявляю это официально, – который заработал на Игоре Коломойском", – пошутил журналист.

Список самых популярных видео на канале "В гостях у Гордона" за последний год. Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

На канале "Дмитрий Гордон" топ-5 самых прибыльных видео за год выглядит таким образом:

интервью с российским журналистом Алексеем Венедиктовым – $4,8 тыс. дохода ( 2,1 млн просмотров) ;

; интервью с бывшим украинским премьером Николаем Азаровым – $ 2,9 тыс. (1,5 млн просмотров);

видеоблог "Гордон прошелся по каждому из кандидатов в президенты. Неудобная правда" – $ 2,2 тыс. (1,8 млн просмотров );

блиц-интервью главреда издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с Гордоном, видео называлось "Гордон: инаугурация Зеленского и возвращение Саакашвили" – $ 2,1 тыс. (1,9 млн просмотров);

"Гордон: инаугурация Зеленского и возвращение Саакашвили" – (1,9 млн просмотров); интервью с российским журналистом и публицистом Виктором Шендеровичем – $ 2 тыс. (938 тыс. просмотров).

Список самых популярных видео на канале "Дмитрий Гордон" за последний год. Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Журналист сообщил, что в декабре 2019 года на канале "Дмитрий Гордон" заработал $24,8 тыс., а на канале "В гостях у Гордона" – $13,6 тыс.

"Итого суммарный заработок с двух YouTube-каналов [в декабре] составил $38 386. Я должен сказать сразу, что эти деньги я не гребу себе в карман: я плачу налоги, я плачу фирме, которая обеспечивает функционирование каналов, я плачу людям, которые помогают мне [наполнять каналы] – я не в состоянии делать это сам... Конечно, мне очень хочется, чтобы мы вышли на тысяч сто долларов. В следующем году в декабре", – сказал Гордон.

Рогинец подчеркнул, что популярные каналы без рекламы – это скорее исключение.

"Если вы хотите расти и быстро – вкладывайте деньги в рекламу. Потому что не всем дано растить каналы без рекламы. В этом [в рекламе] ничего плохого нет", – обратился он к зрителям.

Гордон назвал условия, которые, по его мнению, больше всего влияют на популярность видео:

честность автора видео;

интерес к людям, с которыми он общается;

актуальность темы;

заголовок;

оформление.

Журналист призвал других топ-блогеров опубликовать статистику своих YouTube-каналов.

"На моей памяти это первый крупный блогер (и, не забывайте, политик), который так подробно показал внутреннюю кухню своего канала с такими интимными подробностями. Поступок достойный уважения. Я в шоке от этой смелости, если честно", – написал Рогинец в Facebook после выхода видеоблога.

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