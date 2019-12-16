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YouTube будет удалять комментарии и видео со скрытыми угрозами

Руководство YouTube заявило об ужесточении борьбы против угроз и личных атак на видеохостинге.

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YouTube исключит из партнерской программы каналы, которые будут нарушать новые правила
YouTube исключит из партнерской программы каналы, которые будут нарушать новые правила
Фото: pixabay.com

На видеохостинге YouTube будут удалять комментарии и видео со скрытыми угрозами. Об этом сообщается в блоге компании 11 декабря.

Руководство YouTube отметило, что решило усилить свою политику, которая запрещает явные угрозы, и теперь модераторы будут отслеживать контент, подразумевающий насилие в отношении человека. В компании подчеркнули, что никто не должен подвергаться преследованиям.

Руководство заявило, что больше не будет разрешать контент с оскорблениями кого-то на основании расы, гендерного выражения или ориентации.

Нововведение повлияет также на пользователей партнерской программы – YouTube перестанет вознаграждать авторов, чей контент будет нарушать новые правила. В первую очередь из партнерской программы исключат каналы, в которых регулярно критикуется политика преследования YouTube.

В компании отметили, что в третьем квартале 2019 года удалили более 16 млн комментариев, которые нарушили политику YouTube. Руководство ожидает, что в будущем это количество увеличится.

Как сообщает YouTube, ежемесячно видеохостинг посещает более 1,9 млрд авторизованных пользователей. Платформа доступна в 91 стране.

Теги: преследования, YouTube, угрозы, запрет, видео, политика, насилие, преследование
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