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Бацман: Когда выйдет интервью с Паниным, будет огромный удар по соловьевско-киселевской системе пропаганды

В интервью журналисту Дмитрию Гордону российский актер Алексей Панин рассказал, как он перестал поддерживать политику президента РФ Владимира Путина и понял, что у Украины нужно просить прощения. Об этом написала главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман и добавила, что от "русскомирской бациллы" можно вылечиться.

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Алеся Бацман: Осмелюсь предположить, что это интервью посмотрят миллионы людей, в том числе обдолбанных пропагандой россиян, и некоторых исповедь Панина точно заставит задуматься
Алеся Бацман: Осмелюсь предположить, что это интервью посмотрят миллионы людей, в том числе обдолбанных пропагандой россиян, и некоторых исповедь Панина точно заставит задуматься
Фото: Alesia Batsman / Facebook

Главный редактор "ГОРДОН" Алеся Бацман в своем Fаcebook анонсировала выход интервью основателя интернет-издания Дмитрия Гордона с российским актером Алексеем Паниным. По ее словам, после этого интервью станет понятно, как можно переубедить подверженных российской пропаганде людей.

"Дам небольшой спойлер. Когда выйдет интервью с Алексеем Паниным, это будет огромный удар по соловьевско-киселевской системе пропаганды. Оказывается, от этой русскомирской бациллы можно вылечиться! Панин предельно откровенно рассказывает, как произошло его прозрение и как он пришел к тому, что нужно просить прощения у Украины. Осмелюсь предположить, что это интервью посмотрят миллионы людей, в том числе обдолбанных пропагандой россиян, и некоторых исповедь Панина точно заставит задуматься. (Только не давайте читать последнее предложение [журналисту] Аркадию [Бабченко], потому что он, судя по всему, считает, что эффективнее его и [пятого президента Петра] Порошенко в Украине с русским миром никто не борется)", – написала Бацман.

Журналистка подчеркнула, что раскритиковавшие в Facebook Гордона за общение с Паниным журналисты Аркадий Бабченко и Айдер Муждабаев оба приехали из России и в своих постах решили научить украинские СМИ "профессиональной журналистике и как надо Украину любить". Сейчас на странице Муждабаева опубликовано сообщение о запрете публиковать его тексты в издании "ГОРДОН" "в каком-либо виде", но в посте Бацман сохранила скриншот с предыдущим его постом.

"Мастер-класс от них выглядит примерно так: 1. Ложь. Муждабаев написал гневный пост о том, что нельзя делать интервью с "врагом" Алексеем Паниным. И усугубил зраду тем, что невъездной Панин, мол, уже в Киеве. Учитывая, что интервью мы записывали в Стамбуле, я думаю, теперь и впредь нужно ли доверять и прислушиваться к муждабаевским заявлениям. 2. Манипуляция. Муждабаев, ругая выбор героя интервью Гордона, зачем-то приплел туда остановку государственного финансирования симпатичного мне канала, на котором он работал. Учитывая, что ни я, ни Дмитрий Гордон никогда не содержались за деньги украинских налогоплательщиков – наоборот, Дима ежегодно платит огромные налоги и всю жизнь создает сам рабочие места, замглавред российского "Московского комсомольца" до 2015 года Айдер Муждабаев, который приехал в Украину и уже почти пять лет финансируется за деньги украинских налогоплательщиков и учит украинцев за их же деньги, как им жить, выглядит карикатурно", – написала Бацман.

Она добавила, что Панин в последнее время критикует политику Москвы, но Бабченко об этом не упоминает.

"3. Передергивание. Бабченко подробно описал в своем возмущенном посте, как Панин в 2015 году поддерживал аннексию Крыма и угрожал Порошенко, но почему-то не упомянул, что последнее время Панин стал делать критические заявления в адрес Кремля. А теперь, собственно, то, для чего я написала этот пост. Друзья Аркадий и Айдер очень старались, складывали буквы в слова, пытались достучаться до ваших сердец, врали, манипулировали и хайпили на популярных именах – давайте им поможем. Будьте щедрыми и поддержите патриотическую независимую украинскую "журналистику без посредников". Как обычно, данные карты Сбербанка РФ Аркадия прилагаются. Заходите к нему на страничку, там почти в каждом посте банковские реквизиты. Не жалейте ваших гривен! Или рублей. Перечисляйте. А они вам напишут еще", – резюмировала главред интернет-издания "ГОРДОН".

https://www.facebook.com/alesia.batsman/posts/10219540771741498

Панин ранее выступал в поддержку аннексии Крыма и предрекал захват Одессы российскими войсками. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В июне того же года актер заявил, что "собственными руками перерезал бы горло" президенту Украины Петру Порошенко.

В начале 2019 года актер заявил, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

Теги: Дмитрий Гордон, пропаганда, Аркадий Бабченко, Алексей Панин, Айдер Муждабаев, Алеся Бацман, журналисты, интервью
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