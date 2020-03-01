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Украинцы больше не смогут ездить в Россию по внутреннему паспорту - Госпогранслужба

С 1 марта попасть на территорию России украинцы смогут только при предъявлении загранпаспорта, отметили в Госпогранслужбе Украины.

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В ГПСУ отметили, что с загранпаспортом оформление происходит быстрее
В ГПСУ отметили, что с загранпаспортом оформление происходит быстрее
Фото: dpsu.gov.ua

С 1 марта граждане Украины не смогут пересекать границу с Россией на выезд по внутреннему украинскому паспорту или свидетельству о рождении. Об этом 29 февраля проинформировали в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

"Украинцы с 1 марта смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам. ...Граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину по этим документам. Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов", – сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе объяснили, что на работу с внутренним паспортом их сотрудники тратят больше времени, чем с загранпаспортом, потому что приходится вручную вносить данные. С загранпаспорта информация считывается автоматически.

"Гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, Государственная пограничная служба рекомендует заблаговременно позаботиться о подготовке документов, чтобы не иметь лишних хлопот во время пограничного контроля. Не стоит рассматривать это сообщение как рекомендацию посетить Российскую Федерацию", – подчеркнули в ГПСУ.

В ведомстве отметили, что нововведения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины №1056 от 18 декабря 2019 года.

По данным Министерства внутренних дел Украины, в 2019 году по поддельным документам границу страны пытались пересечь 509 человек, в том числе 89 планировали посетить РФ. При этом 73 поддельных документа, обнаруженных на границе с Россией, были "паспортами" гражданина Украины. 

Теги: Россия, загранпаспорт, Украина, граница, Госпогранслужба, паспорт, ГПСУ, украинцы
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