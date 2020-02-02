Украинцы с 1 марта не смогут ездить в Россию по внутренним паспортам – МВД

С 1 марта 2020 года граждане Украины смогут пересекать государственную границу в направлении России только по загранпаспорту, подчеркнули в Министерстве внутренних дел.

С 1 марта 2020 года граждане Украины не смогут пересекать государственную границу в направлении России по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины 1 февраля.

В ведомстве напомнили, что согласно постановлению Кабмина №1056 от 18 декабря 2019 года, въезд в РФ для граждан Украины возможен только по загранпаспорту.

"Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов. Уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможность установить принадлежность документа конкретному ребенку", – сказано в релизе.

Украинцы, которые ранее уехали в РФ по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться в Украину по этим документам, отметили в МВД.

По данным ведомства, в 2019 году по поддельным документам границу Украины пытались пересечь 509 человек, в том числе 89 планировали посетить РФ. При этом 73 поддельных документа, обнаруженных на границе с Россией, были "паспортами" гражданина Украины.