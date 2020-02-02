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Украинцы с 1 марта не смогут ездить в Россию по внутренним паспортам – МВД

С 1 марта 2020 года граждане Украины смогут пересекать государственную границу в направлении России только по загранпаспорту, подчеркнули в Министерстве внутренних дел.

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В МВД считают, что введение новых правил позволит предотвратить использование подделок внутренних паспортов
В МВД считают, что введение новых правил позволит предотвратить использование подделок внутренних паспортов
Фото: ЕРА

С 1 марта 2020 года граждане Украины не смогут пересекать государственную границу в направлении России по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины 1 февраля. 

В ведомстве напомнили, что согласно постановлению Кабмина №1056 от 18 декабря 2019 года, въезд в РФ для граждан Украины возможен только по загранпаспорту. 

"Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов. Уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможность установить принадлежность документа конкретному ребенку", – сказано в релизе. 

Украинцы, которые ранее уехали в РФ по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться в Украину по этим документам, отметили в МВД. 

По данным ведомства, в 2019 году по поддельным документам границу Украины пытались пересечь 509 человек, в том числе 89 планировали посетить РФ. При этом 73 поддельных документа, обнаруженных на границе с Россией, были "паспортами" гражданина Украины. 

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. В Украине идут дискуссии о введении визового режима с Россией.

Теги: Россия, МВД, загранпаспорт, Украина, граница, паспорт
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