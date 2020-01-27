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С 2016 года украинцам выдали более 4,3 млн ID-карт – Госмиграционная служба

В 2016 году Государственная миграционная служба оформила украинцам около 280 тыс. ID-карт, в 2017-м – более 1,1 млн, в 2018-м – более 1,3 млн, в 2019-м – почти 1,6 млн.

Украинцы могут поменять бумажный паспорт на ID-карту
Украинцы могут поменять бумажный паспорт на ID-карту
Фото: Державна міграційна служба України / Facebook

C 2016 года украинцам выдали более 4,3 млн паспортов в виде ID-карты. Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы Украины в Facebook 25 января.

В 2016 году ГМС оформила около 280 тыс. ID-карт, в 2017-м – более 1,1 млн, в 2018-м – более 1,3 млн, в 2019-м – почти 1,6 млн.

В службе напомнили, что владельцы паспортов образца 1994 года могут обменять их на ID-карты.

https://www.facebook.com/dmsu.gov.ua/posts/2960290007316455

ID-карты ввели в Украине с января 2016 года – на смену бумажному паспорту гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией.

Теги: паспорт, Государственная миграционная служба, документы, ID-карта
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