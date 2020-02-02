В Украину незаконно пытались ввезти 340 смартфонов – Госпогранслужба

На украинско-польской границе пограничники выявили партию смартфонов, которые хотели незаконно ввезти в Украину. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 1 февраля.
Грузовик Volvo с украинской регистрацией проверили в пункте пропуска "Рава-Русская".
"Правоохранители обнаружили 340 мобильных телефонов: Xiaomi Redmi Note 8 – 260 шт., Xiaomi Redmi Note 8 Pro – 60 шт., Xiaomi Redmi 8 – 20 шт. Кроме смартфонов, водитель напаковал в кабину своего грузовика еще и партию новой одежды: 39 спортивных курток, 10 спортивных штанов и 16 джинсов", – говорится в сообщении.
Выявленный товар изъяли.