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В Украину незаконно пытались ввезти 340 смартфонов – Госпогранслужба

Водитель авто Volvo с украинской регистрацией пытался ввезти в Украину смартфоны и одежду, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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Выявленный товар изъяли
Выявленный товар изъяли
Фото: dpsu.gov.ua

На украинско-польской границе пограничники выявили партию смартфонов, которые хотели незаконно ввезти в Украину. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 1 февраля.

Грузовик Volvo с украинской регистрацией проверили в пункте пропуска "Рава-Русская".

"Правоохранители обнаружили 340 мобильных телефонов: Xiaomi Redmi Note 8 – 260 шт., Xiaomi Redmi Note 8 Pro – 60 шт., Xiaomi Redmi 8 – 20 шт. Кроме смартфонов, водитель напаковал в кабину своего грузовика еще и партию новой одежды: 39 спортивных курток, 10 спортивных штанов и 16 джинсов", – говорится в сообщении.

Выявленный товар изъяли.

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Теги: Украина, граница, Госпогранслужба, контрабанда
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