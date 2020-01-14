Жители Харьковской области пытались вывезти из Украины запчасти для военных самолетов

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду запчастей для реактивного боевого самолета Л-39 "Альбатрос", который находится на вооружении более 30 стран мира.

Жители Харьковской области пытались вывезти из Украины запчасти для военной авиационной техники. Об этом 14 января сообщила Служба безопасности Украины.

Оперативники установили, что специалисты в авиационной сфере нелегально закупали у разных продавцов агрегаты и узлы, в том числе уже использованные, для реактивного учебно-боевого самолета Л-39 "Альбатрос". Эта модель находится на вооружении более 30 стран мира.

По версии следствия, фигуранты контрабандной схемы вывозили запчасти с сокрытием от таможенного контроля и далее использовали комплектующие для проведения регламентных работ по обслуживанию самолетов этого типа за границей.

Двух украинцев задержали в аэропорту Харьков, когда они под видом автомобильных запчастей пытались вывезти комплектующие в одну из стран Европейского союза.

Открыто уголовное производство по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.