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Жители Харьковской области пытались вывезти из Украины запчасти для военных самолетов

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду запчастей для реактивного боевого самолета Л-39 "Альбатрос", который находится на вооружении более 30 стран мира.

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Фигурантов контрабандной схемы задержали в аэропорту с товаром
Фигурантов контрабандной схемы задержали в аэропорту с товаром
Фото: ssu.gov.ua

Жители Харьковской области пытались вывезти из Украины запчасти для военной авиационной техники. Об этом 14 января сообщила Служба безопасности Украины.

Оперативники установили, что специалисты в авиационной сфере нелегально закупали у разных продавцов агрегаты и узлы, в том числе уже использованные, для реактивного учебно-боевого самолета Л-39 "Альбатрос". Эта модель находится на вооружении более 30 стран мира.

По версии следствия, фигуранты контрабандной схемы вывозили запчасти с сокрытием от таможенного контроля и далее использовали комплектующие для проведения регламентных работ по обслуживанию самолетов этого типа за границей.

Двух украинцев задержали в аэропорту Харьков, когда они под видом автомобильных запчастей пытались вывезти комплектующие в одну из стран Европейского союза.

Открыто уголовное производство по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Украина, Харьков, самолет, вооружение, Харьковская область, следствие, экспорт, контрабанда, уголовное производство, Служба безопасности Украины
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