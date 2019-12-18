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В Харьковской области правоохранители обнаружили незаконную переправку товаров из Украины в РФ

Во время обыска правоохранители нашли более 100 ящиков и 400 мешков с товарами бытового назначения, которые были предназначены для адресатов в разных регионах РФ, сообщила прокуратура Харьковской области.

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Фото: khar.gp.gov.ua

Украинские правоохранители обнаружили незаконную переправку товаров из Украины в Россию. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Во время досудебного расследования следствие выявило, что группа неустановленных лиц предоставляет услуги по перевозке товаров без таможенного оформления. 

"10 декабря 2019 года в ходе обысков изъято более 100 ящиков и 400 мешков, где находились товары бытового назначения, предназначенные для адресатов из разных регионов Российской Федерации, а также документы, являющиеся доказательствами противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте товара.

Теги: Россия, Харьков, прокуратура, граница, контрабанда
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