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Кораблекрушение на Дунае. Украинца, который управлял теплоходом, снова арестовали

В Будапеште повторно арестовали украинца Юрия С., управлявшего теплоходом Viking Sigyn в момент его столкновения с прогулочным судном Hableány, из-за опасения, что он может попытаться сбежать.

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Прокуратура Венгрии просит суд приговорить Юрия С. к девяти годам лишения свободы
Прокуратура Венгрии просит суд приговорить Юрия С. к девяти годам лишения свободы
Фото: ЕРА

Капитана круизного теплохода Viking Sigyn Юрия С., который в мае 2019 года на Дунае в Будапеште столкнулся с прогулочным судном Hableány, снова арестовали, сообщает 16 декабря Associated Press со ссылкой на прокуроров. 

Украинца повторно взяли под стражу из-за опасения, что он может попытаться сбежать.

29 мая возле моста Маргит в Будапеште теплоход Viking Sigyn протаранил прогулочное судно Hableány. Судно затонуло. На борту Hableány находилось 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, граждане Венгрии. Живыми из воды достали семерых человек. Тело одной из туристок до сих пор не нашли. 

11 июня южнокорейские и венгерские спасатели подняли со дна Дуная судно Hableány.

30 мая полиция Венгрии задержала гражданина Украины Юрия С., который управлял туристическим судном Viking Sigyn. Украинец отрицает свою вину в случившемся. 1 июня стало известно, что Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал капитана на месяц. 12 июня суд согласился отпустить его под залог. Обвиняемый находился под домашним арестом. 

Прокуратура Венгрии просит суд приговорить Юрия С. к девяти годам лишения свободы.

Теги: прокуратура, Венгрия, полиция, арест, столкновения, корабль, туристы, спасатели, кораблекрушение, теплоход, украинец, суд, столкновение
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