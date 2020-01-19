Гончарук о коррупционных потоках: Мы еще не ко всем дотянулись

Новая украинская власть перекрыла коррупционные схемы, которые наносили ущерб в миллионы долларов. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 19 января в эфире телеканала "Украина 24".
"Мы еще не ко всем дотянулись, но огромное количество людей живет в большом дискомфорте. Они или уже потеряли, или потеряют свои коррупционные потоки. ...Речь идет о миллионах долларов", – сказал глава правительства.
Его спросили, в месяц или в год.
"Да в день", – ответил Гончарук.
По его словам, в Украине прекращают "абсолютно нелегальный" игровой бизнес, нелегальный оборот древесины, закрывают нелегальные заправки и борются с контрабандой.
"Я не могу сказать совокупную цифру, не хотел бы быть голословным", – подчеркнул Гончарук.
Правительство Гончарука было избрано 29 августа 2019 года.