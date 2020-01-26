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В забытом багаже в Борисполе таможенники нашли 113 iPhone и 71 комплект наушников Air Pods Pro

Общая стоимость найденных в забытом багаже телефонов и наушников Apple – 1,8 млн грн, сообщила Киевская таможня Государственной таможенной службы Украины.

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Телефоны изъяли до решения суда
Телефоны изъяли до решения суда
Фото: Київська митниця Держмитслужби / Facebook

В забытом багаже в аэропорту Борисполь таможенники нашли 113 телефонов Apple iPhone и 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro на общую сумму 1,8 млн грн. Об этом 25 января в Facebook сообщила Киевская таможня Государственной таможенной службы Украины.

После того как все пассажиры рейса из Объединенных Арабских Эмиратов получили багаж, были обнаружены три чемодана, которые, согласно информации с бирок, принадлежали двум пассажирам этого рейса, но они покинули аэропорт, получив свой багаж.

"При оформлении данных чемоданов в камеру хранения незапрошенного багажа было обнаружено всего 44 iPhone 11 в упаковке, 63 iPhone 10 без упаковки, шесть iPhone 8 без упаковки и 71 комплект наушников Air Pods Pro. Интересно, что о такой куче телефонов их владельцы вспомнили только через несколько недель после возвращения из Эмиратов, а еще удивительнее, что свои вещи из других чемоданов декларировали тогда на красном коридоре, а вот об этих трех чемоданах забыли", – сообщили в таможне.

После обращения этих граждан в камеру хранения сотрудники таможни составили в отношении них протоколы о нарушении таможенных правил. Телефоны и наушники изъяли до решения суда.

https://www.facebook.com/KYIVnewcustoms/posts/2870660522994724

Теги: Apple, iPhone, Борисполь, таможня, контрабанда
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