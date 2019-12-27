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В РФ провели обыски у спецкора "Новой газеты", которая писала о боевиках на Донбассе

В редакции "Новой газеты" заявили, что обыски и задержание их специального корреспондента Юлии Полухиной связаны с материалами, которые были опубликованы в "Новой газете" и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса, а также с расследованиями фактов контрабанды. После допроса ее отпустили.

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В Следственном комитете заявили, что обыски и задержание Полухиной проводились в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, краже, бандитизме и разбое
В Следственном комитете заявили, что обыски и задержание Полухиной проводились в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, краже, бандитизме и разбое
Фото: Юлия Полухина / Facebook

26 декабря сотрудники Следственного комитета РФ пришли с обыском в московскую квартиру специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной). Об этом сообщили на сайте "Новой газеты".

В редакции заявили, что обыски связаны с материалами, которые были опубликованы в "Новой газете" и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса, а также с расследованиями фактов контрабанды. 

"Новая газета" всегда сотрудничает с правоохранительными органами по поводу уголовных дел, которые касаются конкретных преступлений. В этой ситуации мы выражаем крайнее недоумение, что все было сделано подобным образом: ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении", – говорится в заявлении.

На сайте Следственного комитета сообщили, что обыски и задержание журналистки проводились в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, краже, бандитизме и разбое, открытого из-за деятельности ЧВК Е.Н.О.Т.

"В ходе следствия поступили материалы оперативно-разыскной деятельности, содержащие сведения о том, что по месту проживания специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной) могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц. В целях проверки оперативной информации следователями на основании судебного решения сегодня проведен обыск в жилище Юлии Мартовалиевой в Москве", – рассказали в ведомстве.

Позже в редакции сообщили, что после допроса журналистку отпустили.

"Новая газета" еще раз выражает недоумение и возмущение действиями следственных органов, не обратившихся в редакцию за необходимой информацией, пришедших в шесть утра с обысками домой к журналистке, где находились малолетние дети, и недопуском к ней адвоката", – подчеркнули в редакции.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Москва, Донбасс, обыск, агрессия, боевики, контрабанда, правоохранители, допрос, Новая газета, война в Украине, обыски, газета, деятельность
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