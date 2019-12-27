Контрабандный уголь из ОРДЛО в Украину почти не заходит – эксперт

В Украине существует заблуждение, что весь уголь, который страна покупает в России, на самом деле происходит с территории ОРДЛО, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Контрабандный уголь с территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей практически не поступает в Украину, поскольку потенциальные потребители не хотят иметь проблем со Службой безопасности. Об этом на своей странице в Facebook со ссылкой на информацию от участников рынка сообщил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"На днях российский Evraz, принадлежащий, как известно, Роману Абрамовичу, пожаловался на то, что больше не может транзитировать уголь через Украину из Беларусь в страны ЕС. При чем, если с Украиной все более-менее понятно, то в "братской" Беларуси, оказывается, палки в колеса ставит новоявленный посредник Николай Воробей. Предвижу удивленные вопросы: а что – они вообще везут через нас уголь? Скажу больше: везут и к нам тоже. Причем – в больших объемах. Только за первое полугодие 2019 года ввезли на $1 млрд – как для промышленности, так и для энергетики", – написал Марунич.

Он отметил, что существует заблуждение относительно того, что весь уголь, который Украина покупает в России, на самом деле происходит с территории ОРДЛО.

"Как вообще устроена логистика угля из России? Основных "месторождений" там два: соседняя с нашим Донбассом Ростовская область (там добывают только (!) антрацит) и Кузбасс – Кемеровская и Новосибирская области, примерно 4000+ км от Украины. Другая серность, другая зольность, другие марки. "Настоящий" российский уголь везут, в основном, оттуда. А вот, если область происхождения Ростовская, это с большой долей вероятности может быть контрабандой с оккупированных территорий, – отметил эксперт. – На данный момент, по информации участников рынка, "контрабандный" уголь в Украину почти не заходит – все больше в Турцию, Прибалтику, Польшу, Италию, в порты ARA (Амстердам, Роттердам, Антверпен. – "ГОРДОН") и Гент, ну и, конечно, что-то "растворяется" внутри самой России. Естественно, пройдя по документам "очистку", чтобы избежать санкций, – под видом "ростовского" угля. В Украину такой уголь не продают, прежде всего из-за боязни потребителей схлопотать террористическую статью от СБУ".

Он добавил, что информация о якобы поставках в Украину угля с оккупированных территорий под видом угля с Кузбасса является непроверенной.

"Слишком накладно делать такой крюк из Сибири (потому что чтобы зольность и серность были "кузбасские" – надо же хоть что-то оттуда привезти, минимум полсостава, куда "подмешать" левый уголь). Чтобы не утомлять расчетами – это где-то +$27–30 на тонне. Чтобы было понятно, когда один украинский олигарх захотел поставить допмаржу на ввоз из России +$10–15 на тонне – все "взвыли" и отказались, – написал Марунич. – Через Украину идет транзит российского угля в Европу, Украина покупает (покупала) российский уголь для своих потребностей, далеко не весь уголь "из России" – с неподконтрольной части Донбасса".

18 декабря российское агентство РБК сообщило, что транзит угля из РФ в Европу через Украину прекратился из-за действий предпринимателя из Беларуси Николая Воробья.

"По словам трех источников, близких к украинским экспедиторам, причина отказа в согласовании заявки Evraz заключается в том, что с 1 декабря назначен единственный экспедитор при транзите угля через территорию Украины. Им стала компания "Белказтранс Украина", связанная с белорусским бизнесменом Николаем Воробьем, и у нее пока нет договора с "Украинской железной дорогой", – сказано в материале.