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"Наша задача – прекратить поток контрабанды". В Минсоцполитики сообщили, что не будут бороться с бизнесом по продаже секонд-хенда

В Украину завозят контрабанду под видом гуманитарной помощи, которую потом продают как секонд-хенд, заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

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Коваль: Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с подержанными вещами
Коваль: Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с подержанными вещами
Фото: pixabay.com

Инициатива Министерства социальной политики в отношении секонд-хенда является борьбой со "схемами на гуманитарке" и не имеет никакого отношения к легальному бизнесу по продаже в Украине подержанных вещей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

"Наша задача – прекратить поток контрабанды, которая завозится в Украину под видом гуманитарной помощи. Потому что достаточно часто "гуманитарный груз" используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов. Знаете почему? Потому что "гуманитарную помощь" не нужно растаможивать! Гуманитарный груз – это предметы, которые бесплатно раздаются целевым категориям населения или учреждениям. На нем никто не должен зарабатывать, и единственная его цель – помочь тем, кто в этом действительно нуждается", – отметил Коваль.

По его словам, часто секонд-хенд завозят в Украину как гуманитарную помощь, после чего продают в магазинах. Ежегодно от этих схем государственный бюджет теряет до 2 млрд грн, подчеркнул чиновник.

"Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с подержанными вещами, то есть секонд-хендом. Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства – мы не имеем ничего против!" – добавил Коваль.

26 декабря он заявил, что Министерство соцполитики Украины намерено запретить ввоз на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.

Теги: налоги, бюджет, бизнес, контрабанда, Олег Коваль
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