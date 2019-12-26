В Минсоцполитики хотят запретить ввоз в Украину секонд-хенда под видом гуманитарной помощи

В Минсоцполитики Украины разработали изменения в нормативно-правовые акты касательно запрета ввоза на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи одежды и обуви, бывших в употреблении, сказал заместитель главы ведомства Олег Коваль.

В Украину могут запретить ввозить как гумпомощь бывшую в употреблении одежду Фото: pixabay.com

Министерство соцполитики Украины намерено запретить ввоз на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи. Об этом 26 декабря на брифинге сказал заместитель главы ведомства Олег Коваль, трансляция велась в Facebook министерства.

"Мы разработали изменения в нормативно-правовые акты касательно запрета ввоза на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи одежды и обуви, которые были в употреблении", – сказал он.

Исключение, по словам Коваля, составит одежда специального назначения, которая направляется Вооруженным силам Украины, Службе безопасности, Министерству внутренних дел и Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, а также медицинским учреждениям.

"Это касается, в частности, специальной формы для наших сотрудников ГСЧС, которая на складах находилась на хранении, ее списывают за границей, нам передают. Это все очень качественное и соответствующее всем нормам и стандартам... Мы достойная нация, и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране", – сказал он.

По словам Коваля, на одежду должны быть соответствующие документы. Также он заявил, что будет контролироваться получение помощи гражданами.