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В Минсоцполитики хотят запретить ввоз в Украину секонд-хенда под видом гуманитарной помощи

В Минсоцполитики Украины разработали изменения в нормативно-правовые акты касательно запрета ввоза на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи одежды и обуви, бывших в употреблении, сказал заместитель главы ведомства Олег Коваль.

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В Украину могут запретить ввозить как гумпомощь бывшую в употреблении одежду
В Украину могут запретить ввозить как гумпомощь бывшую в употреблении одежду
Фото: pixabay.com

Министерство соцполитики Украины намерено запретить ввоз на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи. Об этом 26 декабря на брифинге сказал заместитель главы ведомства Олег Коваль, трансляция велась в Facebook министерства.

"Мы разработали изменения в нормативно-правовые акты касательно запрета ввоза на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи одежды и обуви, которые были в употреблении", – сказал он.

Исключение, по словам Коваля, составит одежда специального назначения, которая направляется Вооруженным силам Украины, Службе безопасности, Министерству внутренних дел и Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, а также медицинским учреждениям.

"Это касается, в частности, специальной формы для наших сотрудников ГСЧС, которая на складах находилась на хранении, ее списывают за границей, нам передают. Это все очень качественное и соответствующее всем нормам и стандартам... Мы достойная нация, и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране", – сказал он.

По словам Коваля, на одежду должны быть соответствующие документы. Также он заявил, что будет контролироваться получение помощи гражданами.

https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua/videos/427573174797032/

Теги: Министерство социальной политики, гуманитарная помощь, Олег Коваль
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