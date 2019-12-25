Выплаты на детей-сирот будут увеличены с 2020 года – глава Минсоцполитики Украины

Правительство увеличило размер социальных пособий для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в патронатных, приемных семьях, в детских домах семейного типа, а также детей-инвалидов, заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

Соколовская: Не будет процедурных задержек с выплатой средств в начале года Фото: Соколовська Юлія / Facebook

Выплаты на детей-сирот будут увеличены с 2020 года, заявила 24 декабря в Facebook министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

По ее словам, соответствующее решение поддержал Кабинет Министров – утвердил порядок использования средств с начала 202 года.

"Мы четко настроены отходить от интернатов и развивать семейные и приближенные к семейным формы воспитания детей, и делаем все возможное для этого. Кроме того, мы заботимся о том, чтобы у украинцев не было задержек с получением выплат, поэтому наше решение позволит конечным получателям быстрее получать деньги. Если раньше большинство выплат шло субвенцией из государственного бюджета местным, то теперь будет финансироваться напрямую из бюджетной программы Минсоцполитики", – написала Соколовская.

Она добавила, что "не будет процедурных задержек в начале года".

"Упрощенный механизм использования бюджетных средств разработан для: выплат государственных пособий семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью; денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях; оплаты услуг по осуществлению патроната над ребенком; поддержки малых групповых домов", – продолжила министр.

Она уточнила, что "с целью поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в патронатных, приемных семьях, в детских домах семейного типа, с 1 января 2020 года повышены размеры государственной социальной помощи с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, а для детей с инвалидностью – с 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста".

"Увеличивается и размер денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям: с 70% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста за каждого ребенка-воспитанника и каждого приемного ребенка до 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждого ребенка-воспитанника и каждого приемного ребенка. Средства на повышение указанных инициатив уже заложены нами в бюджете-2020, который недавно поддержала Верховная Рада", – резюмировала Соколовская.

Верховная Рада 14 ноября приняла в целом проект государственного бюджета на 2020 год. 11 декабря закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.