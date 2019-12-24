За 25 млн грн из госбюджета решен жилищный вопрос 24 переселенцев – Минсоцполитики

По словам министра социальной политики Украины Юлии Соколовской, на выплату компенсаций за жилые помещения для 35 семей внутренне перемещенных лиц было дополнительно направлено 37,2 млн грн.

Решение жилищного вопроса для одного внутренне перемещенного лица обходилось украинскому госбюджету в 2019 году более чем в 1 млн грн. Это следует из данных, озвученных 24 декабря министром социальной политики Юлии Соколовской, информацию приводит сайт Кабинета Министров.

Об этом она сказала на заседании Совета развития общин и территорий.

"Соколовская отметила, что на протяжении 2019 года за счет субвенции в размере 25 млн грн, выделенной из государственного бюджета органам местного самоуправления, был решен жилищный вопрос 24 внутренне перемещенных лиц. Также дополнительно в августе распоряжением правительства на выплаты денежной компенсации за жилые помещения направлено 37,2 млн грн для 35 семей", – сказано в сообщении.

Глава министерства также отметила, что Верховная Рада проголосовала за увеличение с 25 млн грн до 248 млн грн суммы на развитие программ обеспечения жильем внутренних переселенцев и участников боевых действий на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Кабинете Министров Украины отмечали, что по состоянию на 28 октября 2019 года в стране было учтено более 1,4 млн внутренне перемещенных лиц. Статус участника боевых действий в Украине получили более 369 тыс. человек, сообщала Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.