Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ подозревает мэра Обухова в присвоении земли для ветеранов войны и переселенцев

Правоохранители разоблачили должностных лиц Обуховского горсовета в присвоении земли, предназначенной для строительства социального жилья, сообщили в Службе безопасности Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ: Из-за действий чиновников Обуховского горсовета более 500 граждан остались без социального жилья
СБУ: Из-за действий чиновников Обуховского горсовета более 500 граждан остались без социального жилья
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила должностных лиц Обуховского городского совета, которые незаконно отчуждали принадлежащий коммунальной собственности земельный участок. Своими действиями они нанесли государству ущерб на сумму более 4 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что противоправный механизм организовали городской голова вместе с руководителями земельного и юридического отделов, членами исполкома горсовета и депутатом еще одного горсовета области. Под видом реализации в столичном регионе государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц злоумышленники вывели из собственности общины 1 га земли", – говорится в сообщении.

Оформленный на подставных лиц земельный участок злоумышленники передали киевскому застройщику под строительство элитного коммерческого жилья. Предполагалось, что прибыль от продажи квартир в жилом комплексе будет идти на счета чиновников.

В СБУ подчеркнули, что из-за действий злоумышленников более 500 граждан остались без социального жилья.

На земельный участок сейчас наложили арест. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Пятерым организаторам схемы, включая мэра Обухова, объявили о подозрении. 

Теги: СБУ, горсовет, строительство, переселенцы, Обухов, земельный участок, уголовное производство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Украинский фильм Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Украинский фильм Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
  "Дом". Пивоваров презентовал клип. Видео
  "Дом". Пивоваров презентовал клип. Видео
Голая беременная plus size модель Грэм позировала перед объективом мужа
Голая беременная plus size модель Грэм позировала перед объективом мужа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS