СБУ подозревает мэра Обухова в присвоении земли для ветеранов войны и переселенцев

Правоохранители разоблачили должностных лиц Обуховского горсовета в присвоении земли, предназначенной для строительства социального жилья, сообщили в Службе безопасности Украины.

Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила должностных лиц Обуховского городского совета, которые незаконно отчуждали принадлежащий коммунальной собственности земельный участок. Своими действиями они нанесли государству ущерб на сумму более 4 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что противоправный механизм организовали городской голова вместе с руководителями земельного и юридического отделов, членами исполкома горсовета и депутатом еще одного горсовета области. Под видом реализации в столичном регионе государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц злоумышленники вывели из собственности общины 1 га земли", – говорится в сообщении.

Оформленный на подставных лиц земельный участок злоумышленники передали киевскому застройщику под строительство элитного коммерческого жилья. Предполагалось, что прибыль от продажи квартир в жилом комплексе будет идти на счета чиновников.

В СБУ подчеркнули, что из-за действий злоумышленников более 500 граждан остались без социального жилья.

На земельный участок сейчас наложили арест. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Пятерым организаторам схемы, включая мэра Обухова, объявили о подозрении.