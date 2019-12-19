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Иностранец под руководством российских спецслужб планировал дестабилизировать ситуацию в Луганской области – СБУ

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который должен был координировать деятельность преступных групп и отдельные сферы бизнеса в Луганской области, чтобы создать механизм давления на местные органы власти.

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СБУ изъяла у иностранца оружие
СБУ изъяла у иностранца оружие
Фото: ssu.gov.ua

Мужчина из одной из стран Южного Кавказа под руководством российских спецслужб планировал дестабилизировать ситуацию в Луганской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины 18 декабря.

По версии следствия, российские кураторы планировали обострить криминогенную обстановку в Украине, чтобы произошло падение уровня доверия к государственной власти и правоохранительным органам.

Сотрудники СБУ установили, что ранее разыскиваемый в Украине иностранец под чужим именем прибыл в Луганскую область. Там он должен был координировать деятельность преступных групп и отдельные сферы бизнеса в Луганской области, чтобы создать механизм давления на местные органы власти.

Действия иностранца курировал связанный с российскими спецслужбами пять раз судимый Лоту Гули, который живет в одной из стран Ближнего Востока.

Во время обыска у задержанного изъяли огнестрельное оружие и патроны.

Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Иностранцу объявили о подозрении. 

Теги: Россия, СБУ, Украина, Луганская область, правоохранители, иностранцы, уголовное производство, обыски, Служба безопасности Украины
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