В 2020 году в Украине начнет работу Государственная социальная служба

18 декабря на своем заседании Кабинет Министров Украины одобрил постановление "Некоторые вопросы Государственной социальной службы Украины", что дает возможность начать ее работу в 2020 году. Об этом проинформировал правительственный портал.
Министр социальной политики Юлия Соколовская пояснила, что Государственная социальная служба будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки.
"Служба станет цивилизованным и прогрессивным инструментом для того, чтобы все были убеждены, что помощь получают те, кто нуждаются, и средства социальной сферы не являются предметом для мошенничества и манипуляций", – добавила министр.
Она заверила, что введение контроля со стороны государства позволит урегулировать адресность государственных выплат и предоставлять их наиболее незащищенным слоям населения.
Кабинет Министров Украины создал Государственную социальную службу 12 декабря.