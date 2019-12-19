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ПОЛИТИКА

В 2020 году в Украине начнет работу Государственная социальная служба

Государственная социальная служба будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки, рассказала министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

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Соколовская сказала, что введение контроля со стороны государства позволит урегулировать адресность государственных выплат
Соколовская сказала, что введение  контроля со стороны государства позволит урегулировать адресность государственных выплат
Фото: kmu.gov.ua

18 декабря на своем заседании Кабинет Министров Украины одобрил постановление "Некоторые вопросы Государственной социальной службы Украины", что дает возможность начать ее работу в 2020 году. Об этом проинформировал правительственный портал.

Министр социальной политики Юлия Соколовская пояснила, что Государственная социальная служба будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки.

"Служба станет цивилизованным и прогрессивным инструментом для того, чтобы все были убеждены, что помощь получают те, кто нуждаются, и средства социальной сферы не являются предметом для мошенничества и манипуляций", – добавила министр.

Она заверила, что введение  контроля со стороны государства позволит урегулировать адресность государственных выплат и предоставлять их наиболее незащищенным слоям населения.

Кабинет Министров Украины создал Государственную социальную службу 12 декабря. 

Теги: Украина, Кабинет Министров, правительство, Министерство социальной политики, помощь, социальные службы, Юлия Соколовская
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