В 2020 году в Украине начнет работу Государственная социальная служба

Государственная социальная служба будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки, рассказала министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

Соколовская сказала, что введение контроля со стороны государства позволит урегулировать адресность государственных выплат Фото: kmu.gov.ua

18 декабря на своем заседании Кабинет Министров Украины одобрил постановление "Некоторые вопросы Государственной социальной службы Украины", что дает возможность начать ее работу в 2020 году. Об этом проинформировал правительственный портал.

Министр социальной политики Юлия Соколовская пояснила, что Государственная социальная служба будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки.

"Служба станет цивилизованным и прогрессивным инструментом для того, чтобы все были убеждены, что помощь получают те, кто нуждаются, и средства социальной сферы не являются предметом для мошенничества и манипуляций", – добавила министр.

Она заверила, что введение контроля со стороны государства позволит урегулировать адресность государственных выплат и предоставлять их наиболее незащищенным слоям населения.

Кабинет Министров Украины создал Государственную социальную службу 12 декабря.