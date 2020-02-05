Госпогранслужба: В 2019 году украинцы стали реже ездить в Россию и чаще – в Польшу

В 2019 году наземным транспортом в направлении Польши проследовало 9,9 млн украинцев, что на уровне 2018 года, а в Россию – 3,9 млн граждан Украины, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

В течение 2019 года государственную границу пересекло рекордное количество граждан – более 102 млн. Об этом 4 февраля проинформировали в Государственной пограничной службе Украины.

В ведомстве отметили, что большую часть оформленных пассажиров в 2019 году – около 75 млн человек – составили граждане Украины. По сравнению с 2018 годом это почти на 4 млн больше.

"При этом от общего количества украинцев сухопутную границу со странами ЕС пересекло около 30,5 млн наших соотечественников, которых как на выезд, так и на въезд следовало по 15 млн. Этот показатель вырос на полмиллиона по сравнению с 2018 годом. Тенденция к росту пассажиропотока в ЕС наблюдалась еще до наступления безвиза. К примеру, в 2014 году границу с ЕС пересекло 22,5 млн наших соотечественников, в 2015-м этот показатель вырос на 1 млн, а в 2016 году увеличилось посещение украинцев в страны ЕС еще на 2 млн", – рассказали в пресс-службе.

Самолетами в 2019 году путешествовали более 15 млн украинцев (по сравнению с предыдущим годом эта цифра увеличилась более чем на 3,5 млн человек), причем как на выезд, так и на въезд оформлено по 7,5 млн украинских пассажиров.

"На сухопутье передовые позиции по выезду украинцев занимают соседние страны. В частности, в 2019 году в направлении Польши проследовало 9,9 млн украинцев, что на уровне 2018 года, в Россию – 3,9 млн граждан Украины (уменьшение на 6%), а в Венгрию – 3,4 млн наших соотечественников (на 5% больше)", – добавили в Госпогранслужбе.

Также популярностью среди украинцев пользуются Молдова (1,4 млн), Беларусь и Румыния (по 1,2 млн), а также Словакия (1 млн).

Среди туристических стран украинцы предпочли Катар (+37%), Египет (+36%), Грузию (+23%), Турцию (+21%), ОАЭ (+20%), Кипр (+15%).

Кроме того, отмечалось увеличение потока украинцев в европейские страны. В частности, в Германию (+31%), Италию (+26%), Португалию (в 33 раза больше), Австрию (в 1,9 раза больше), Испанию (в 1,6 раза), Грецию (+46%), Францию (+13%), Чехию (+38%). Также пограничники отметили увеличение пересечений границы украинцами в направлении Канады, Норвегии, Исландии, Ирландии и Люксембурга.