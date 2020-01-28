С начала года в Крым через админграницу не пропустили 78 человек – ГПСУ

Главная причина, по которой граждан не пускают в Крым с материковой Украины – отсутствие необходимых документов, отметили в Госпогранслужбе Украины.

С начала 2020 года в Крым через административную границу с Херсонской областью не пропустили 78 человек. Об этом 28 января сообщили "Крым.Реалии" в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Спикер Херсонского погранотряда ГПСУ Иван Шевцов рассказал изданию, что "главная причина отказов – отсутствие необходимых документов".

"К примеру, едет мама с ребенком, а от папы нет доверенности. Мы их не пропускаем. Из Крыма на материковую Украину пограничники пропускают всех граждан Украины. Но если человек въехал в Крым по Керченскому мосту или самолетом в Симферополь, в этом случае запрещается въезд в Украину как минимум на три года", – объяснил он.

В 2019 году во въезде в Крым через админграницу было отказано, по данным ГПСУ, 1419 людям.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Всего на админгранице с Крымом работают три автомобильных пункта пропуска – "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка".