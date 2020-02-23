Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Украину не пустили двух российских пропагандистов, которые ехали читать лекции о коммуникациях – Госпогранслужба

В Украину не пропустили российского писателя и журналиста, который незаконно посещал оккупированный Крым, а также россиянку, обеспечивающую коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность в Крыму, сообщила Госпогранслужба Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Двум гражданам РФ запретили въезд в Украину на три года
Двум гражданам РФ запретили въезд в Украину на три года
Фото: dpsu.gov.ua

В Украину не пропустили двух российских пропагандистов. Об этом 23 февраля сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

При оформлении рейса Минск – Киев пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста. Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир "искал вдохновения" в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве", – сообщили в пресс-службе.

Также на это мероприятие этим же рейсом летела жительница Москвы 1983 года рождения.

"Россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированном Крымском полуострове. В своем профиле она публикует фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. Этой путешественнице тоже не удалось попасть на лекции в Киев", – сообщили в ГПСУ.

Обоих граждан РФ не пустили в Украину и запретили въезд на три года. Их отправили в Минск обратным рейсом.

21 февраля ГПСУ не пустила в Украину трех российских пропагандистов, которые также ехали читать лекции. 

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В январе 2020 года СБУ сообщала, что с 2014 года запретила въезд в Украину 675 гражданам России и не пустила в страну более 5 тыс. россиян.

Теги: Россия, Крым, Госпогранслужба, аннексия, российская пропаганда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
HBO подтвердил съемки нового эпизода сериала "Друзья"
HBO подтвердил съемки нового эпизода сериала "Друзья"
Финалистка нацотбора "Евровидение 2020" Jerry Heil призвала отказаться от посещения дельфинариев
Финалистка нацотбора "Евровидение 2020" Jerry Heil призвала отказаться от посещения дельфинариев
Волочкова упала на фотосессии
Волочкова упала на фотосессии
Обладательница моноброви София Хаджипантели стала открытием London Fashion Week
Обладательница моноброви София Хаджипантели стала открытием London Fashion Week
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS