В Украину не пустили двух российских пропагандистов, которые ехали читать лекции о коммуникациях – Госпогранслужба

В Украину не пропустили российского писателя и журналиста, который незаконно посещал оккупированный Крым, а также россиянку, обеспечивающую коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность в Крыму, сообщила Госпогранслужба Украины.

Двум гражданам РФ запретили въезд в Украину на три года Фото: dpsu.gov.ua

В Украину не пропустили двух российских пропагандистов. Об этом 23 февраля сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

При оформлении рейса Минск – Киев пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста. Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир "искал вдохновения" в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве", – сообщили в пресс-службе.

Также на это мероприятие этим же рейсом летела жительница Москвы 1983 года рождения.

"Россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированном Крымском полуострове. В своем профиле она публикует фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. Этой путешественнице тоже не удалось попасть на лекции в Киев", – сообщили в ГПСУ.

Обоих граждан РФ не пустили в Украину и запретили въезд на три года. Их отправили в Минск обратным рейсом.

21 февраля ГПСУ не пустила в Украину трех российских пропагандистов, которые также ехали читать лекции.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В январе 2020 года СБУ сообщала, что с 2014 года запретила въезд в Украину 675 гражданам России и не пустила в страну более 5 тыс. россиян.