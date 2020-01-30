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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С 2014 года в Украину не пустили более пяти тысяч россиян

Более чем 600 гражданам Российской Федерации был запрещен въезд в Украину.

СБУ за шесть лет не пропустила в Украину более пяти тысяч россиян
СБУ за шесть лет не пропустила в Украину более пяти тысяч россиян
Фото: securityservice_ukraine / Instagram

Согласно данным Службы безопасности, начиная с 2014 года в Украину не пропустили 5024 гражданина Российской Федерации. Об этом 30 января сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Кроме того, за последние шесть лет 675 гражданам России был запрещен въезд в Украину.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2603744509855538

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Россия, СБУ, Украина, война на Донбассе
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