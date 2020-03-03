На Донбассе двое украинских военных получили ранения, трое – боевые травмы

2 марта представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Сегодня после полуночи боевики открывали огонь в районе Широкино Донецкой области.

За сутки в зоне ООС было 13 обстрелов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, трое – боевые травмы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Марьинки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Новомихайловки, Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Орехово, Новотошковского и Крымского.

"Противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого была ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь", – отметили в штабе ООС.

С начала новых суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм обстреливали защитников Широкино в Донецкой области. Потерь в рядах украинских военных нет.

"По подтвержденным данным потери российских оккупационных войск в течение последних двух дней составили: необратимыми – четыре человека, ранеными и травмированными – два человека, уничтожено вооружения и военной техники – две единицы", – добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.