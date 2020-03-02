Президент РФ Владимир Путин заявил, что создает ситуацию, исключающую у других стран намерение развязать с Москвой вооруженный конфликт.

Путин: Наши расходы из года в год сокращаются, а расходы других стран растут Фото: ЕРА

Россия не собирается ни с кем воевать. Об этом в интервью ТАСС, опубликованном 2 марта, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать, чтобы в голову это никому не пришло", – сказал он.

Путин добавил, что по размеру оборонного бюджета Россия находится на седьмом месте в мире, уступая по этому показателю США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии.

"Наши расходы из года в год сокращаются, а расходы других стран растут", – сказал он.

В 2000 году российская армия насчитывала более 1,3 млн человек, а сейчас достаточно чуть более 1 млн, а доля современной техники в войсках выросла с 6% до почти 70%, добавил президент РФ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.