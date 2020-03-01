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Ермак встретился с Козаком в Минске

На встрече главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака речь шла о взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", говорится в сообщении украинской стороны.

Ермак провел переговоры с российским визави
Ермак провел переговоры с российским визави
Фото: ЕРА

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске провел переговоры с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Об этом 1 марта сообщил Офис президента в Facebook.

В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций, сказано в сообщении.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года. Ермак заявил о намерении провести следующий трек обмена в марте", – отметили в Офисе президента Украины.

Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандском формате, подчеркнула украинская сторона.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/1916928551785336

24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера РФ Козака заместителем главы своей администрации. По данным российских СМИ, он будет курировать украинское направление.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главу ОПУ Андрея Богдана и назначил вместо него Ермака. В офисе главы государства заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс Украины. Новый глава ОПУ 12 февраля приоритетным направлением своей работы назвал прекращение войны на Донбассе.

10 февраля Ермак высказал мнение, что Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем бывший помощник Владимира Путина Владислав Сурков.

Последние переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех", разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита "Нормандской четверки" пока неизвестна; стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца после предудыщей.

Теги: Дмитрий Козак, Минск, переговоры, нормандский формат, война в Украине, Андрей Ермак, обмен удерживаемыми лицами
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