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Пристайко: Я даю понимание президенту с точки зрения традиционной дипломатии, Ермак представляет нетрадиционный подход

Министр иностранных дел Украины, комментируя возможный конфликт с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, заявил, что последний исповедует "неортодоксальный" подход ко внешней политике, который все больше становится популярен в мировой дипломатии.

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Пристайко: Я понимаю, насколько часто меняются министры
Пристайко: Я понимаю, насколько часто меняются министры
Скриншот: Україна 24 / YouTube

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24" 28 февраля заявил, что не исключает своей отставки и готов покинуть занимаемую должность в любое время.

"Если спросить, готов ли я к отставке, да, готов. Я был готов с самого начала. Я был послом в НАТО, когда президент предложил стать министром иностранных дел. Я понимаю, насколько часто меняются министры. Готовность есть всегда", – отметил Пристайко.

Говоря о главе Офиса президента Андрее Ермаке, глава МИД подчеркнул, что он может предлагать президенту Украины Владимиру Зеленскому кандидатов на посты, однако окончательное решение принимает именно президент.

Отвечая на вопрос о вероятном конфликте с Ермаком, Пристайко сказал, что глава Офиса президента получил значительно больше заданий и после назначения на этот пост у него уменьшилась возможность заниматься внешней политикой (что он делал раньше).

Глава МИД сказал, что они с Ермаком по-разному смотрят на вещи.

"Я даю понимание президенту Зеленскому с точки зрения традиционной дипломатии. Вот как раз Андрей Ермак представляет нетрадиционный подход ко внешней политике", – подчеркнул Пристайко.

При этом он добавил, что все больше сейчас в мире проявляются черты "неортодоксальности" во внешней политике.

11 февраля в Telegram-канале "Женщина с косой" появилась информация, что Ермак будет требовать отставки Пристайко.

"Ермаку нужен свой глава МИД, который не будет мешать своими заявлениями, а будет помогать руководителю Офиса президента, то есть станет его рупором. На данный момент Пристайко частично стал подыгрывать Ермаку, но сможет ли это задобрить нового главу ОП или Ермак будет просить Зеленского снять Пристайко?" – отмечали авторы паблика.

Теги: МИД, политика, отставка, Вадим Пристайко, Андрей Ермак
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