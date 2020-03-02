Боевики обстреляли населенный пункт в Донецкой области, пострадал один человек – штаб ООС

Женщине, которая пострадала во время обстрела боевиками Красногоровки Марьинского района Донецкой области, оперативно оказали медицинскую помощь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

2 марта боевики обстреляли населенный пункт Красногоровка Марьинского района Донецкой области. Об этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

“Противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм, прекрасно понимая, что обстрелы представляют угрозу жизни и здоровью гражданского населения. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого был ранен один житель", – рассказали в пресс-центре.

Пострадавшей женщине оперативно оказали медицинскую помощь, отметили в штабе.

"Такие дерзкие действия российских оккупантов лишний раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины. Подразделения ООС для подавления огня противника и прекращения вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ, нанося эффективное огневое поражение. Потери противника уточняются", – добавили в пресс-центре.

Утром в штабе сообщали, что за прошедшие сутки боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военный погиб, пятеро были ранены, еще двое бойцов получили боевые травмы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.