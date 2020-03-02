Сутки на Донбассе. Погиб один украинский военный, ранены пятеро, боевые травмы получили еще двое

1 марта представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала новых суток российские оккупационные войска открывали огонь по защитникам Марьинки Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военный погиб, пятеро были ранены, еще двое бойцов получили боевые травмы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики окрывали огонь вблизи Песок, Лебединского, Невельского, Авдеевки, Березового, Марьинки, Тарамчука.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Луганского, Нижнетеплого, Новолуганского, Новотошковского.

"На все вражеские обстрелы Объединенные силы давали адекватный ответ из разрешенного Минскими договоренностями вооружения", – отметили в штабе.

С начала новых суток российские оккупационные войска открывали огонь по защитникам Марьинки. За этот период потерь у сил ООС нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.