Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе тяжело ранен украинский военный – Минобороны

В результате обстрелов боевиков сегодня тяжелое ранение получил военный из числа Объединенных сил. В Министерстве обороны сообщили, что представители незаконных формирований открывали огонь на луганском направлении.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Режим тишины боевики сегодня нарушали на луганском направлении
Режим тишины боевики сегодня нарушали на луганском направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Сегодня утром на Донбассе в результате обстрелов боевиков украинский военнослужащий получил тяжелое ранение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. 

"По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с начала текущих суток боевики дважды открывали огонь на луганском направлении.

"С 6.20 в течение получаса противник из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливал позиции подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку от Крымского. А после 8.00 оккупанты выпустили шесть мин калибра 82 мм по нашим опорным пунктам у Орехово", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что участки разведения сил и средств обстрелы не затронули.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, боевики, украинский военный, Орехово, Минобороны, обстрелы, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Создатели "Чернобыля" выпустят сериал по мотивам компьютерной игры
Создатели "Чернобыля" выпустят сериал по мотивам компьютерной игры
Эко-дизайнер Стелла Маккартни вывела на подиум животных
Эко-дизайнер Стелла Маккартни вывела на подиум животных
Козловский в свой день рождения предложил считать козликов
Козловский в свой день рождения предложил считать козликов
  "Життя того варте". Machete сняли клип на крыше киевской высотки. Видео
  "Життя того варте". Machete сняли клип на крыше киевской высотки. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS