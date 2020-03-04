На Донбассе тяжело ранен украинский военный – Минобороны

В результате обстрелов боевиков сегодня тяжелое ранение получил военный из числа Объединенных сил. В Министерстве обороны сообщили, что представители незаконных формирований открывали огонь на луганском направлении.

Сегодня утром на Донбассе в результате обстрелов боевиков украинский военнослужащий получил тяжелое ранение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с начала текущих суток боевики дважды открывали огонь на луганском направлении.

"С 6.20 в течение получаса противник из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливал позиции подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку от Крымского. А после 8.00 оккупанты выпустили шесть мин калибра 82 мм по нашим опорным пунктам у Орехово", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что участки разведения сил и средств обстрелы не затронули.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.