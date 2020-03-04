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Зеленский и Порошенко пообщались в парламенте

После короткого общения в сессионном зале Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский и пятый президент страны Петр Порошенко пожали друг другу руки.

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Порошенко подошел к Зеленскому в Раде
Порошенко подошел к Зеленскому в Раде
Фото: EPA

4 марта во время внеочередного заседания Верховной Рады в сессионном зале пообщались президент Украины Владимир Зеленский и пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Во время перерыва Зеленский говорил с представителя разных фракций, в частности к нему подошли представители "Европейской солидарности", "Слуги народа" и "Голоса".

Скриншот: RadaTVchannel / YiuTube
Скриншот: RadaTVchannel / YouTube

Когда спикер парламента Дмитрий Разумков объявил о продолжении заседания, все разошлись, но к президенту подошел Порошенко. После короткого общения они пожали друг другу руки и Порошенко ушел. 

Сегодня Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука и назначила на его место Дениса Шмыгаля. Порошенко и Зеленский пообщались перед тем, как новый премьер начал представлять кандидатов на должности в правительстве.

Теги: Верховная Рада, Петр Порошенко, Украина, правительство, Владимир Зеленский, парламент, Дмитрий Разумков, заседание
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