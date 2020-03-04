Зеленский: Украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в стране были правительства технократов, "казнократов", спасения, "крепких хозяйственников" и "спасения крепких хозяйственников".

Зеленский: Верю, что у нас наконец появится правительство для людей Фото: president.gov.ua

4 марта президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру вице-премьер-министра Украины – министра по развитию общин и территорий Дениса Шмыгаля в Верховную Раду как претендента на должность премьер-министра. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, Шмыгаля предложила фракция "Слуги народа".

"Сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное. Надеюсь, что именно таким будет следующий Кабинет Министров Украины. Вы знаете, за эти годы у нас было очень много правительств: правительство технократов и правительство "казнократов", правительство спасения, правительство "крепких хозяйственников", правительство "спасения крепких хозяйственников" и тому подобное. И я верю, что у нас наконец появится именно правительство для людей", – сказал Зеленский.

4 марта Верховная рада отправила премьер-министра Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Гончарук написал заявление об отставке с должности премьер-министра 3 марта.