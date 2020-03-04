Гончарук: Шесть месяцев – это очень короткий срок для оценки любого правительства

Премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Раде завил, что его правительство смогло обеспечить макроэкономическую стабильность в стране, рекордно низкую инфляцию и качественное размещение еврооблигаций.

Гончарук: Я буду работать над тем, чтобы Украина стала успешной, независимо от своего статуса Фото: EPA

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что шесть месяцев – это очень короткий срок для оценки результатов работы правительства. Об этом он заявил во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Наше правительство изменило менеджмент в десятках компаний. В [Одесском] припортовом заводе, в "Артемсоли", в "Энергоатоме". Мы боролись с коррупцией на всех участках, вверенных нам президентом, парламентом и украинским народом. Мы перекрыли много теневых схем, поэтому за последние месяцы на нас вылилось тонны грязи в СМИ", – отметил он.

Гончарук добавил, что настроен оптимистично касательно будущего Украины.

"У нас очень хороший президент, он очень порядочный, честный человек. За время работы с ним я ни разу не получал никакой незаконной команды, не было даже намеков на какую-то нечестную игру, поэтому я не имею никаких сомнений, что курс сохранится. Шесть месяцев – это очень короткий срок для оценки любого правительства, но я уверен, что украинцы уже чувствуют нашу с вами работу в своих платежкам, мы сделали достаточно много", – считает премьер.

Он отметил, что его правительство смогло обеспечить макроэкономическую стабильность, рекордно низкую инфляцию, качественное размещение еврооблигаций.

"Мы выставили на приватизацию рекордное количество объектов, провели успешные концессионные конкурсы. Но я понимаю, что этого может быть недостаточно. Я призываю не сбавлять темп, не менять направление. Все, что мы начали вместе, должно быть завершено: реформа рынка земли, свободный оборот капитала, либерализация трудовых отношений. Я буду работать над тем, чтобы Украина стала успешной, независимо от своего статуса", – подытожил он.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. В соответствии с украинским законодательством, отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства. Проект постановления об отставке Гончарука был зарегистрирован в Раде несколькими часами ранее.

Кандидатом на должность премьера-министра является вице-премьер-министр Украины – министр по развитию общин и территорий Денис Шмыгаль.

Гончарук был назначен премьер-министром 29 августа 2019 года.